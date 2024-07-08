وزير الإسكان يتابع دور هيئة التخطيط العمراني في إعداد مخططات وبرامج التنمية على مستوى الجمهورية

وجه وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، بتعزيز التعاون بين وحدة الرصد الحضري للمدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ لرصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، بما يخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة.

كما وجه الشربيني، مسئولي هيئة التخطيط بالتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني للجهات المختلفة، وتعظيم الموارد المالية للهيئة، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان، مساء أمس الأحد، لاستعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على مستوى الجمهورية (المستوى القومي والإقليمي والمحافظة)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة العامة للتخطيط العمراني.



واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني حول مهام ومسئوليات ومشروعات الهيئة، ودورها في إعداد المخططات والبرامج طبقاً للأهداف والسياسات وبرامج الحكومة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.