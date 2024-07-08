كولر يكشف سبب استبعاد كهربا أمام طلائع الجيش

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فسر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قراره بعدم ضم محمود عبد المنعم كهربا لقائمة الفريق أمام طلائع الجيش، اليوم الإثنين، في الجولة 30 ببطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز بهدفين دون رد في ستاد القاهرة "لقد أدى كهربا تدريبات منفردة طوال الأسبوع الماضي ولم يشارك في التدريبات الجماعية سوى مرة واحدة، أمس الأحد".

وأضاف "أرى أن تدريب واحد فقط لا يكفي لينضم اللاعب لقائمة المباراة".

في المقابل، أشاد المدير الفني للأهلي بالفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق مبديا سعادته باندماج اللاعب مع الفريق وتحسن معدله التهديفي.

وأشار كولر في ختام تصريحاته "لقد جاء أبو علي من أجواء مختلفة، وتعطل في بدايته مع الأهلي بسبب الإصابة، ولكنه عاد تدريجيا وسعداء بأهدافه ولكن ننتظر منه المزيد".