أسامة كمال عن أبطال ملحمة البرث: عرفوا أبناءكم تضحيات الشهداء

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توجه الإعلامي أسامة كمال، بالتحية لأبطال معركة البرث في ذكراها السابعة، قائلا إنها ملحمة لن تُنسى وكتبت بسطور من نور في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

وأضاف خلال برنامجه «مساء DMC» عبر شاشة «DMC»: «رجال كمين البرث رفضوا التنازل عن موقعهم للإرهابيين الذين تطلعوا لرفع علم داعش على الكمين».

وتابع: «رجالتنا تصدوا لهجوم من 150 إرهابي بأكتر من 12 عربية دفع رباعي، وكان معاهم أسلحة خفيفة ومتوسطة وآر بي جي وهاون وجرينوف ومفخخات».

وأكد أن أبطال الكمين كانوا على قدر المسئولية والعهد، مستكملا: «قرروا حماية أرضهم ومكانهم واخواتهم في معركة استمرت 4 ساعات، وقدموا درس في البسالة والشجاعة، مخافوش وشالوا روحهم على إيديهم وقالوا: يا إحنا يا هم، مش هنسيبها.. ومسابوهاش.. في الجنة يا أبطال».

وردد الإعلامي أسامة كمال أسماء كل الأبطال الشهداء في المعركة، قائلا: «المجد كل المجد لهم».

وأكد أن أبطال الملحمة ليسوا مجرد أرقام، بل شهود على مرحلة حرجة في عمر الوطن، متابعًا: "تذكروا كيف كنا وكيف أصبحنا، كنا نقول لأبطال ملحمة البرث "ياريتنا كنا معاهم".

وطالب كمال، بعدم نسيان تضحيات الأبطال الذين رفضوا الانسحاب وباتوا على العهد، وقال: «كل التقدير لأبطال ملحمة البرث.. رفضوا الانسحاب واستشهدوا أبطالًا، أدعو الله يصبّر أهالي شهداء ملحمة البرث وبقية الشهداء ويرزقهم الجنة».