محافظ القاهرة يستقبل المنسق العام لبيت العائلة المصرية بديوان العاصمة

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام لبيت العائلة المصرية، والناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، المنسق الثقافى بوزارة الثقافة وعضو بيت العائلة المصرية ممثلى بيت العائلة، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وثمن صابر دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها.

وأكد محافظ القاهرة التعاون بين المحافظة وبيت العائلة فى عدد من المجالات التى تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى المناطق التى تم تطويرها.