رئيس الحكومة: تجديد الخطاب الديني أولوية قصوى من عمل وزير الأوقاف الجديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ تجديد الخطاب الديني سيكون أولوية قصوى من عمل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن ملف التنمية البشرية سيتم العمل عليه في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن فلسفة تعيين نائب له لشئون التنمية البشرية (الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة) تقوم على اتخاذ إجراءات بشكل أسبوعي بالتنسيق مع الوزارات في ظل وجود ملفات عرضية.

ونوه بأنه سيكون حاضرا في الاجتماعات التي ستعقد، وذلك كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تسريع خطوات عملية التنفيذ.

ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون كل الأفكار موجودة، وتكون الاستراتيجيات جاهزة، في حين أن ما يهم المواطن هو وجود عمل يتم تنفيذه على الأرض.

وشدد على أن هذا الأمر سيكون الشغل الشاغل للحكومة في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه رغم كل التحديات القائمة إلا أنه يتوجب أن يشعر المواطن بأنه كانت هناك أفكار جيدة موجودة وأن استراتيجيات تم وضعها لكن سيبدأ تنفيذها سريعا.



وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن البيان، برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات المقبلة، وذلك تحت عنوان «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا».