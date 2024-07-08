حزب الله اللبناني يعلن استهداف جبل حرمون في هضبة الجولان

أعلن حزب الله اللبناني مساء الأحد إنه هاجم بمسيرات مركز استطلاع تقني وإلكتروني إسرائيلي في جبل حرمون، شمال مرتفعات الجولان المحتلة، ردا على قتل إسرائيل لعضو كبير في حزب الله في اليوم السابق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن حزب الله أصدر بيانا جاء فيه "شن مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد هجوماً جوياً بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي ( مرصد التزلج الشرقي) في جبل حرمون في الجولان السوري المحتل".

وتابع البيان أن المسيرات"اصابت قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ومنظوماته الفنية مما أدى إلى تدمير الأجهزة المستهدفه واندلاع النيران فيها بشكل كبير".

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استهداف المركز الإسرائيلي في حرمون منذ حرب 1973 العربية الإسرائيلية، وتعتبر العملية الأكبر التي تنفذها القوات الجوية لحزب الله منذ 8 أكتوبر 2023.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.