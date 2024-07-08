مدبولي: نلمس معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار ونستهدف خفض معدل التضخم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تلمس معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق.

وأضاف في كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، مساء الاثنين، أن الحكومة سارعت بضخ السلع لضمان توافرها.

وأشار على أن تلك الجهود أسفرت عن تراجع معدلات التضخم في آخر شهرين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مزيدا من التراجع في الفترة المقبلة.

ودعا إلى المزيد من العمل والمشاركة والثقة والوعي بأن المسئولية مسئولية الجميع، معقبًا: «يجب أن نؤمن بشكل دائم أن العمل من أجل المستقبل مسئولية الجميع».

وأكد أن «الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين كافة، السبيل الأفضل لتحقيق الأهداف»، مشددًا على أن «المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أي مصلحة».

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

وطبقا للمادة 146 من الدستور، فإن مجلس النواب سيحيل برنامج الحكومة بعد الاستماع إليه، إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه؛ يُعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.