هولندا: الشرطة تمنع مضيف طيران مخمور من المغادرة على متن طائرة

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قالت السلطات الهولندية إن شرطة مطار سخيبول في أمستردام منعت مضيف طيران في حالة سكر من المغادرة على متن طائرة صباح اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إنه خلال فحص مستوى الكحول لطاقم الطائرة، تم إيقاف المضيف في الساعة 0750 صباحا (0550 بتوقيت جرينتش) بمستوى كحول في الدم لا يسمح له بقيادة سيارة.

يشار إلى أن أفراد طاقم الطيران مقيدون بالحد الصفري للكحول حيث يحظر عليهم تناول الخمور قبل عشر ساعات من المغادرة .

وتم توقيع غرامة على المضيف مقدارها ألف يورو (1080 دولارا).

وتخلف المضيف عن رحلته التي أقلعت بدونه بعد أن احتجزته الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنه يعمل بشركة طيران أجنبية، لكنها لم تكشف عنها.