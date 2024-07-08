المخرج الأمريكي الشهير جويل كوين يفتتح معرضا للتصوير الفوتوغرافي بفرنسا

يعشق المخرج الأمريكي الشهير جويل كوين، الذي أخرج أفلاما رائعة من أمثال "لا بلد للعجائز" و"ليباوسكي الكبير"، فن التصوير الفوتوغرافي بدرجة كبيرة جدا، دفعته إلى تخصيص معرض خاص لنجم التصوير المعروف، لي فريدلاندر، ضمن مهرجان دولي للصور في جنوب فرنسا.

ونظم كوين المعرض الذي يضم 70 عملا من أعمال المصور الأمريكي، ليروي قصة حياته المهنية غير العادية كمؤرخ للحياة اليومية، تنوعت بين صور الحياة في المدينة، سواء كانت فكاهية أو أخرى مؤثرة، وصولا إلى المناظر الطبيعية الريفية الثرية.

وقال كوين، في مدينة آرل الساحلية، إنه يعرف لي ويقدر أعماله كثيرا، مضيفا: "بوصفي مخرجا، أعجبتني فكرة التأكيد على أسلوبه غير المعتاد في التصوير، وتفكيكه للعناصر ثم إعادة تجميعها في تركيبات جديدة ومستحيلة".

ويهتم المعرض الذي يحمل اسم "لي فريدلاندر بإطار جويل كوين"، في الاساس بمشاهد الشوارع، ويوضح مدى افتتان الفنانين بالإطارات المجزأة، وتأثيرات المرآة، كما يكشف عن علاقة قرابة غير متوقعة بين الفنانين.