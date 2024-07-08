 عبد الحميد بسيوني: مشفق على اللاعبين واجهنا الأهلي مرتين في أسبوع - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يوليه 2024 12:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عبد الحميد بسيوني: مشفق على اللاعبين واجهنا الأهلي مرتين في أسبوع

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 11:33 م

أبدى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إشفاقه على لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلي، مساء يوم الإثنين، بنتيجة 2-0، ضمن الاسبوع الـ30 من الدوري الممتاز.

وصرح بسيوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" أنا مشفق على اللاعبين واجهنا الأهلي مرتين في أسبوع ثم سنواجه الزمالك المباراة المقبلة".

أضاف:" حاولنا تهديد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكن فشلنا في هز الشباك".

أتم:" الخسارة سببها الأخطاء الفردية والتي أسفرت عن تلقينا هدفين".

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري المصري


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك