عبد الحميد بسيوني: مشفق على اللاعبين واجهنا الأهلي مرتين في أسبوع

أبدى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إشفاقه على لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلي، مساء يوم الإثنين، بنتيجة 2-0، ضمن الاسبوع الـ30 من الدوري الممتاز.

وصرح بسيوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" أنا مشفق على اللاعبين واجهنا الأهلي مرتين في أسبوع ثم سنواجه الزمالك المباراة المقبلة".

أضاف:" حاولنا تهديد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكن فشلنا في هز الشباك".

أتم:" الخسارة سببها الأخطاء الفردية والتي أسفرت عن تلقينا هدفين".

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري المصري