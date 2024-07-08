رئيس موازنة النواب يشيد باختيارات الحكومة الجديدة: كتيبة محاربين ستعبر بمصر من أزماتها الخانقة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التزام الحكومة بمواصلة زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بما يتجاوز الحد الأدنى الذي أقره الدستور بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، إن الهدف هو الوصول إلى المستويات العالمية في الإنفاق على هذين القطاعين، موضحا أن نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة الحالية والتي بدأ العمل بها مطلع يوليو الجاري؛ بلغت 10.7%.

وشدد على أن موازنات الصحة والتعليم في السنوات القادمة ستشهد زيادة مستمرة في الإنفاق، مضيفا أن برنامج الحكومة الجديد الذي تم عرضه على مجلس النواب اليوم؛ يستهدف محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف بنهاية العام الجاري.

وأشاد باختيارات الوزراء الجدد في الحكومة، واصفا إياهم بـ «كتيبة من المحاربين»، قائلا: «الحكومة الجديدة كتيبة محاربين ليس أمامهم رفاهية التجربة والخطأ، الوزراء الجدد تم انتقاؤهم بشكل دقيق جدًا في سن العطاء وكثير منهم كان في قلب المطبخ سواء نائب وزير سابق أو خلافه، ولديهم ممارسات سابقة بالعمل التنفيذي حتى ينقلوا ويعبروا بمصر من هذه الأزمات الخانقة».

وأضاف أن الموازنة العامة تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودعم برامج تكافل وكرامة وتوفير السلع التموينية في سبيل خفض معدل التضخم.

وأكد أن الموازنة تستهدف زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص، والتي بلغت 37% في العام المالي الماضي، لتصل إلى 50% في العام المالي الجاري، على أن ترتفع إلى ما بين 60% و65% في السنوات المقبلة.