محلية رأس البر ترفع كفاءة المساحات الخضراء بشارع بورسعيد

أعلنت الوحدة المحلية في مدينة رأس البر عن استكمال أعمال رفع كفاءة المساحات الخضراء في الجزيرة الوسطى بشارع بورسعيد، وتعزيزها بالنجيل الأخضر.

يأتي ذلك من خلال تعاون مشترك بين قسم الحدائق وقطاع النظافة، وبمشاركة مجتمعية بالزهور ونباتات الزينة من إنتاج مشروع «البنك الأخضر» بالوحدة.

وأوضح المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة رأس البر، في بيان له اليوم، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة المساحات الخضراء وزيادتها في جميع مناطق المدينة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية للمساهمة الإيجابية في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف الشهاوي أن قسم الإشغالات بالوحدة شن حملة جديدة في المدينة، بمنطقة السوق العمومي، أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات المخالفة التي تعدى بها أصحابها على الطريق.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعي الوحدة المستمرة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة، وجاري استكمال الأعمال.