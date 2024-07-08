أسامة كمال يشيد باختيار أحمد كجوك وزيرًا للمالية: مهمته صعبة وعلى كاهله مسئولية تخفيف الأعباء

تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن الحكومة الجديدة التي ألقى رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا بشأن برنامج عملها أمام مجلس النواب اليوم الإثنين.

وقال كمال خلال برنامجه مساء DMC عبر شاشة DMC، إنه احتك ببعض الوزراء الجدد، موضحًا أنه لا يطب أكن خدمات لنفسه ولا لغيره لأنه يستحي لنفسه وليس عضو مجلس نواب ليطلب لأهالي الدائرة.

وأشاد باختيار أحمد كجوك وزيرا للمالية، مؤكدا أن دوره كنائب للوزير السابق محمد معيط كان مهمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، مؤكدًا ترحيب مجتمع الأعمال بقدومه.

واستكمل: «وزير المالية وظيفته وضع وتنفيذ سياسة الدولة المالية كجزء من السياسة الاقتصادية اللي في حالتنا بتستهدف نسبة نمو 7%».

وقال كمال: «كجوك كان شريكا في صياغة سياسات مالية واقتصادية واللي يعرفوه بيشهدوا له بالاحترافية فى شغله لأن عنده خبرات دولية لأنه قبل ما يبقى نائب وزير مالية كان خبير اقتصادي في البنك الدولى وكان مدير تنفيذي فى مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار 7 سنين، وداخل الوزارة كان بيقود فريق عمل لإدارة الحوار الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبي».

وذكر أن الوزير الجديد سبق أن أشرف على تحديث الإطار المالي الكلي في الوزارة بما فى ذلك استراتيجية خفض مستوى الدين وإدارة المخاطر المالية.



وأكد أن كجوك في مهمة صعبة، وعلى كاهله مسئولية تخفيف الأعباء المعيشية والتوسع فى الحماية الاجتماعية واستهداف مستحقي الدعم ومواجهة التضخم وإصلاح الاقتصاد وتحفيز نمو القطاع الخاص وتشجيع الإنتاج والتصدير وتحقيق انضباط مالي.

وأوضح أن من مسئولياته التخفيف على المواطنين بكل طريقة، لأن المواطن هو الهدف الأساسى لأى سياسة مالية