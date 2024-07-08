أوقاف الإسكندرية تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد البوصيري

احتفلت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء الأحد، بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الإمام البوصيري رضي الله عنه، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية نائبًا عن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

حضر الاحتفال المستشار طاهر الفرنواني رئيس النيابة الإدارية، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك، والشيخ إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بالإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير شئون الإدارات، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية.

بدأ الحفل بتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ عباس عيسوي، وشهد فاصل من الابتهالات الدينية للشيخ السعيد خيري.

وتحدث الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عن الهجرة التي كانت ومازالت حدثًا فارقًا في تارخ الأمة وحياتها، حيث إنها لم تكن مجرد رحلة وإنما كانت بداية لإقامة أمة وميلاد دولة قوية للإسلام والمسلمين.

وأكد أن الهجرة اشتملت على عدد من الدروس والعبر التي لابد لنا أن نستفيد منها في واقعنا فمن هذه الدروس التخطيط المحكم والأخذ بالاسباب، وكذلك تقديم ذوي الخبرات والاستفادة منهم وكذلك استغلال الطاقات وتوجيهها وفق ما يتناسب معها لتحقيق النجاح ومنها كذلك ضرورة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والسير وفق منهج الله عزوجل، ومنها التوكل على الله وتعليق القلب به فإن من حسن توكل المؤمن على الله عزوجل أن يأخذ بالاسباب كأنها كل شئ فإذا بَشَرَ العمل عَلَّقَ قلبه بمسبب الأسباب كأنه لم يأخذ بشئ.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على أن تحقيق الهدف وبناء الأوطان يحتاج إلى التضحية وبذل المزيد من الجهد