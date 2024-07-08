أعربت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا عن تفاؤلها رغم خسارة حزبها في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت فوز التحالف اليساري الجديد بشكل مفاجئ وفقا للتوقعات الأولية.

وقالت لوبان "المد مستمر في الارتفاع وفوزنا اليوم تأجل فقط"، وذلك بعد أن وضعت التوقعات الأولية المبنية على فرز الأصوات المبكر حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المركز الأول.

وتابعت لوبان أنها وحزبها يكتسبان أرضا ضد ائتلاف من جميع الحركات.

وفاز التجمع الوطني بالجولة الأولى من التصويت في 30 يونيو، لكنه هبط إلى المركز الثالث في الجولة الثانية يوم الأحد مع توقعات بحصوله على 135 إلى 145 مقعدا في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدا.

ومن المتوقع أن يحصل حزب الجبهة الوطنية على ما بين 177 و198 مقعدا، يليه معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي بما بين 152 و169 مقعدا، بانخفاض عن 245 مقعدا، وفقا لتوقعات قناتي /تي إف 1/ و القناة الفرنسية الثانية في أحدث توقعاتهما بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأحد.

ومع ذلك، فإن النتيجة المتوقعة تشير إلى زيادة كبيرة في المقاعد التي سيحصل عليها التجمع الوطني إذا تم تأكيدها.