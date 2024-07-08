 رجل يلقي قنبلتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي في أوسلو - بوابة الشروق
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رجل يلقي قنبلتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي في أوسلو

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 7:49 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 7:49 م

ألقى رجل على كرسي متحرك كهربائي عبوتين حارقتين على القصر الملكي النرويجي في أوسلو، حسبما قالت الشرطة في العاصمة النرويجية اليوم الاثنين.

وقال الرجل في البداية لشاهد عيان إنه كان يحمل قنبلة ثم ألقى قنبلتي مولوتوف صوب الجزء الخلفي من المبنى، وفقا للشرطة.

وأوضحت الشرطة أن حريقا اندلع ولكن تم إخماده سريعا وتمت "السيطرة على الوضع" مضيفة أنه تم اعتقال الرجل بسرعة .

ولا تزال الدوافع وراء هذه الجريمة غير واضحة. وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة "فيردينز جانج" نشوب حريق أمام بوابة كبيرة للقصر ورجال الشرطة يعملون على إخماده بطفايات الحريق. 

وقال القصر الملكي لشبكة "ان ار كيه" إن حجم الضرر لم يتضح بعد. 

يذكر أن القصر الملكي الذي يعيش فيه الملك هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا يوجد في وسط أوسلو، وتحيط به حديقة واسعة.   


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