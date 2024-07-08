عبرت السيدة منار سليم أرملة الشهيد أحمد منسي بطل ملحمة كمين البرث، عن سعادتها بالتفاعل الكبير مع ذكرى استشهاد زوجها التي حلت أمس الأحد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إنها فوجئت بأن أحدًا لم ينسَ الشهيد منسي، مؤكدا أن الحديث عن زوجها لا يعني اختزال بقية الشهداء.

وأضافت أن منسي رمز لكل الشهداء الذين ارتقوا في مكافحة الإرهاب، موضحة أنها تلقى رسائل تعازٍ من الكثيرين مع حلول الذكرى السنوية لاستشهاده.

وشددت على أن الشهيد منسي أدّى ما طُلب منه، وكان مستعدا للتضحية بروحه ودمّه، وأقدم على ذلك ببساطة وعن طيب خاطر.

ونوهت بأن زوجها قدّم روحه للوطن من أجل الدفاع عنه، ولكي يعيش المصريون في أمان، مؤكدة أن رحلة الشهيد منسي مليئة بالبطولات العظيمة.

وحلّت يوم الأحد، الذكرى السابعة لملحمة كمين البرث التي استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش فى شمال سيناء.