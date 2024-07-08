فاركو يفوز على الداخلية بثنائية في الدوري

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اقتنص فريق فاركو فوزا قاتلا على الداخلية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

نجح عمرو ناصر في تسجيل ثنائية فاركو، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 70.

وتلقى كريم يحيى لاعب الداخلية على بطاقة حمراء بعدما حصل على الإنذار الأصفر الثاني.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 29 في المركز الـ 15 ليبتعد أكثر من منطقة الهبوط، وأصبح الفارق بين فاركو وبلدية المحلة 6 نقاط الذي يحتل المركز الـ16 المعرض للهبوط.

بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 متذيلا جدول الترتيب من 30 لقاء.