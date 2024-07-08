حزب البديل من أجل ألمانيا غير قادر على شغل 120 مقعدا عقب انتخابات محلية

عقب انتخابات المجالس المحلية في ولاية سكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا، لا يزال هناك 162 مقعدا شاغرا، من بينها 120 مقعدا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حسبما ذكرت مديرة الانتخابات بالولاية ردا على استفسار.

وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في مطلع يونيو الماضي، حل حزب البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 1ر28% من الأصوات، متفوقا بفارق ضئيل على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إلى يمين الوسط والذي حصل على 8ر26% من الأصوات.

ومع ذلك، لم يكن من الممكن ملء جميع المقاعد. وفي بعض الحالات، يرجع ذلك إلى حصول الأحزاب على أصوات أكثر مما يمكنها قبوله بناء على قوائمها، وفقا لمتحدثة باسم مديرة الانتخابات بالولاية.

وأضافت المتحدثة أنه في الوقت نفسه لم يقبل بعض المرشحين تكليفهم.

وكان هناك حوالي 4400 مقعد معروضا للتنافس في انتخابات المجالس المحلية لولاية سكسونيا-أنهالت، ولا يزال 7ر3% منها - أو 162 مقعدا - شاغرا حتى الآن. ووفقا لقانون انتخابات المحليات، ستظل هذه المقاعد شاغرة حتى انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.