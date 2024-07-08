 إعادة انتخاب يوريكو كويكي لتولى منصب حاكمة طوكيو - بوابة الشروق
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إعادة انتخاب يوريكو كويكي لتولى منصب حاكمة طوكيو

يوريكو كويكي
يوريكو كويكي
د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 8:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 8:20 ص

فازت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي مجددا في انتخابات حكام الولايات في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كانت تحظى بدعم الحزب الحاكم ، مما يشير إلى أن الناخبين ينظرون بصورة إيجابية لسياساتها التي تركزت على جودة الحياة و الكفاءة السياسية خلال الثمانية أعوام الماضية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كويكي / 71 عاما/ فازت بفترة ثالثة لمدة أربعة أعوام، متغلبة على شينجي إيشيمارو/ 41 عاما/ العمدة السابق لمقاطعة هيروشيما، الذي تنافس على المركز الثاني مع النائب السابق رينهو / 56 عاما/ المدعوم من الحزب المعارض الرئيسي.

وكان من المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين كويكي و رينهو، وكلاهما كانا يعملان مذيعين تلفزيونيين. مع ذلك، عزز إيشيمارو، غير المعروف نسبيا في طوكيو قبل بدء حملة الانتخابات الرسمية، من وضعه من خلال تعزيز أنشطته الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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