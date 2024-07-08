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وزير الخارجية: مستمرون في العمل لوضع حد للكارثة بقطاع غزة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 1:55 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 1:55 م

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن «القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية لمصر».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع مفوض عام أونروا، صباح الاثنين: «القضية الفلسطينية لُب الصراع في الشرق الأوسط، ولا سلام أو استقرار شامل في المنطقة بدون حلها».

وأكمل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطالما أكد أن الملف الفلسطيني يأتي على رأس أولوياتنا لاعتبارات معروفة للجميع، ففلسطين دولة جوار وتجمعنا بها مجموعة من الروابط الدينية والإنسانية والتاريخية».

وأكد استمرار مصر في المتابعة والاهتمام البالغ بالملف الفلسطيني، كأحد أهم الأولويات للسياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن الجهد المصري قائم على التنسيق الكامل والتعاون مع الأصدقاء والدول الشريكة.

وأشار إلى استمرار مصر في العمل على وضع حد للكارثة في قطاع غزة، قائلًا إنها تبذل جهدًا مستمرًا لتحقيق هذا الهدف منذ السابع من أكتوبر.


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