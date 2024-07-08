قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن مصر تواجه تحديات في كل الاتجاهات.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن برنامج عمل الحكومة الجديدة تناول الكثير من المحاور الرئيسية.

وأشار إلى أنه جاء على رأس هذه المحاور، محور الأمن القومي والحفاظ عليه، ومن أولويات عمل الحكومة الجديدة، في ظل التحديات الموجودة على كل الاتجاهات الاستراتيجية وتواجد مصر في دائرة مشتعلة بكل الاتجاهات.

ولفت بالإضافة إلى المشكلات الداخلية التي يعاني منها المواطن المصري من ارتفاع أسعار التضخم والبطالة.

وتابع: «على الحكومة الجديدة أن تحدد أولويات عملها بالنسبة لكيفية إرضاء المواطن المصري بصفة أساسية من حيث شعوره بأن الأسعار أصبحت تشهد انخفاض وأن يكون هناك فرص عمل والحد من التضخم».