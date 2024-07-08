الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تهريب قاذفة طراز تو22 إم3 إلى خارج البلاد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة اختطاف وتهريب قاذفة من طراز "تو 22 إم 3" إلى خارج البلاد.

وجاء في بيان للجهاز، نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم زد" تابعة للقوات المسلحة الروسية، وتم الكشف عن تورط أجهزة استخبارات دول الناتو في إعداد وتنفيذ عملية الاختطاف".

وأضاف بيان الجهاز أن "الاستخبارات الأوكرانية حاولت تنفيذ عملية اختطاف القاذفة عبر التخطيط لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وذلك مقابل تهريب القاذفة الاستراتيجية إلى أوكرانيا".