نتنياهو يعلن الموافقة على اقتراح يسمح بعودة المحتجزين دون التنازل عن أهداف الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن الاقتراح الذي وافقوا عليه يسمح بعودة المحتجزين دون التنازل عن أهداف الحرب في قطاع غزة بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نتنياهو قوله: "لا يمكن عودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة بموجب الصفقة، أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لنا باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب"، على حد تعبيره.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة مطالب يقول إنها غير قابلة للتفاوض، بينما يستعد الوسطاء للاجتماع هذا الأسبوع في القاهرة والدوحة.

وتوضح القائمة أن أي صفقة ستسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تحقيق أهدافها الحربية، وسوف تسعى لإعادة أكبر عدد من الأسرى الأحياء من غزة، بحسب تعبيرها.

ويزعم البيان أيضا أن "رفض نتنياهو وقف العملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح هو ما أعاد حماس إلى طاولة المفاوضات".

وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية قد نقلت عن مسئول في حركة حماس، يوم السبت، قوله إن الحركة لا تزال تريد "ضمانات مكتوبة" من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، في حين يصر نتنياهو على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في "تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة"، وفق قوله.