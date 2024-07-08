استحواذ إليكترا إنفستمنت على 20% من أسهم السويدي

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استحوذت شركة إليكترا إنفستمنت هولدينج الاماراتية على 20% من أسهم السويدي اليكتريك مقابل 1.05 دولار للسهم في صفقة بقيمة 450 مليون دولار بحسب أعلان البورصة اليوم.

و أوضحت البورصة أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض بنهاية فترة سريانه اليوم.

وكانت الرقابة المالية أمس وافقت على مد فترة سريان عرض الشراء المقدم من شركة انفستمنت هولدينج للاستحواذ على أسهم شركة السويدي إليكتريك ليوم واحد إضافي انتهت اليوم.

‎تأسست "السويدي إلكتريك" عام 1997 في مصر، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحوّلات والقواطع الكهربائية ومستلزمات الوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

‎وتأسست شركة "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" في أبريل

‎الماضي بالإمارات برأسمال 50 ألف دولار، بغرض تملك الأصول المرتبطة بحقوق الملكية وغير المرتبطة بما في ذلك الحصص والصكوك والسندات المالية.

وكانت شركة السويدي إليكتريك، أعلنت في بيان سابق أن تقرير المستشار المالي المستقل انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم 52.38 جنيه للسهم.

وأوضحت أن سعر العرض المقدم من شركة إليكترا الإماراتية والبالغ 1.05 دولار “والمقيم على سعر بيع البنك المركزي المصري في 26 يونيو الجاري يزيد بنسبة 29.26% عن متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة.



