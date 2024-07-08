رئيس مجلس النواب: دورنا الرقابي على الحكومة ليس لاصطياد الأخطاء

قال المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس يتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن هناك تواصلا مع الحكومة من أجل ضبط التشريعات بما يتوافق مع الدستور وبما لا يخالف أو يتناقض مع القوانين والتشريعات القائمة.

وأوضح أن هذا التواصل يتم بصورة مستمرة من أجل ضبط التشريعات ووضعها في صيغتها النهائية الدقيقة.

ولفت إلى أن المجلس يراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس للرقابة على أداء الحكومة، مشددا على أن هذا الدور الرقابي ليس لاصطياد أخطاء الحكومة.

ونوه بأن هذا الدور يهدف لتسليط الضوء على أداء الحكومة وتحسين المواطَن التي تحتاج إلى تدخل.

وأفاد بأن هذا الدور مستمر طوال دور انعقاد مجلس النواب و ليس لفترة معينة، مؤكدا أن هذا الأمر يتم من خلال لجان المجلس النوعية وعبر استدعاء الوزراء في الكثير من الأمور.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن البيان، برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات المقبلة، وذلك تحت عنوان «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا».