لوك شو: بيلينجهام تطور بصورة مرعبة

أكد لوك شو، ظهير أيسر منتخب إنجلترا، اليوم الاثنين أن زميله في المنتخب، جود بيلينجهام، "تطور بشكل مرعب".

كما أقر بموهبته مشددا على أن باستطاعته أن يكون حاسما في نصف نهائي (يورو 2024) أمام هولندا، الأربعاء المقبل، في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقال لاعب مانشستر يونايتد خلال مؤتمر صحفي: "عندما انضم بيلينجهام للمنتخب منذ اللحظة الأولى، كان يمتلك شخصية وموهبة لا تخطئهما العين".

وأكد: "لقد حافظ على تواضعه. هو لاعب مذهل تحت الضغوط، ويظهر ما هو قادر على تقديمه".

كما تحدث صاحب الـ28 عاما عن عدم مشاركته في البطولة حتى الآن إلا لدقائق معدودة، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة أوتار الركبة التي يعاني منها منذ فبراير الماضي.

وعلق: "الوجود في البطولة دون المشاركة وارتداء قميص إنجلترا يعد أمرا قاسيا".

وأوضح "قبل الإعلان عن قائمة البطولة، كانت هناك خطة للتعافي من الإصابة، وهي العودة للمشاركة في المباراة الثانية أو الثالثة".

وزاد: "لكن لسوء الحظ، لم تسر الأمور وفق المخطط، وتأخرت العودة لمباراة أو اثنتين. الأمر صعب بالنسبة لي بكل تأكيد".

واسترسل: "حقيقة الأمر، الجميع كان يعمل بقوة لمساعدتي على العودة سريعا. ليس فقط جاريث ساوثجيت، لكن أيضا الطاقم الطبي. يجب أن أشكرهم كثيرا".

وشدد اللاعب المخضرم في نهاية حديثه على أن مواجهتي ثمن النهائي ودور الثمانية في البطولة، أمام سلوفاكيا وسويسرا على الترتيب، تسببتا في زيادة الوحدة داخل صفوف إنجلترا.

وأشار إلى وجود حالة أكبر من حيث الثقة في بلوغ النهائي القاري الثاني على التوالي، بعد خسارة الأخير أمام إيطاليا بركلات الترجيح.