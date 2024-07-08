 تحالف أوربان اليميني المتطرف يؤسس رسميا كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي - بوابة الشروق
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تحالف أوربان اليميني المتطرف يؤسس رسميا كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 6:14 م

قام تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة الجديد الذي أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن تشكيله تحت اسم "وطنيون من أجل أوروبا" بتأسيس كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي بشكل رسمي، حسبما صرح ممثلون.

وقال زولتان كوفاكس المتحدث باسم أوربان على منصة إكس في معرض إعلان إنشاء الكتلة إن تحالف "وطنيون من أجل أوروبا" سوف "يناضل من أجل مستقبل وسيادة الشعب الأوروبي".

وسوف تكون ثالث أكبر كتلة بالبرلمان.

وعادة ما تتحد الأحزاب السياسية الوطنية معا في كتل مختلفة على المستوى الأوروبي في البرلمان وتصوت في الغالب ككتل منفردة.


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