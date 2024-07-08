شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنتقد استئناف سول للتدريبات بالذخيرة الحية

أدانت "كيم يو-جونج"، الشقيقة صاحبة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون اليوم الاثنين استئناف كوريا الجنوبية لتدريبات المدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود ووصفتها بأنها "هستيريا انتحارية" وحذرت من أعمال عسكرية محتملة ضد مثل هذه الأعمال.

وأجرت كوريا الجنوبية تدريبات مدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البرية والبحرية خلال الأسابيع الأخيرة بعد التعليق الكامل لاتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018 والتي تحظر مثل هذه التدريبات وغيرها من الأعمال التي تعتبر عدائية ضد بعضهما البعض، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن "كيم"، قولها في بيان: "من الواضح للجميع مدى خطورة تدريبات إطلاق الذخيرة الحية المتهورة .. التي يقوم بها الجيش الكوري الجنوبي مع اقترابه من حدود كوريا الشمالية في ظل مثل هذا الوضع".

وزعمت "كيم" أن كوريا الجنوبية تعمل على زعزعة استقرار الوضع الأمني الإقليمي، حيث يحاول الرئيس يون سيوك-يول "الهروب الطارئ" من أزمة سياسية عبر إثارة التوترات في شبه الجزيرة الكورية بأعمال استفزازية في المناطق الحدودية.

ووصفت "كيم" استئناف الجيش الكوري الجنوبي للتدريبات بالذخيرة الحية بأنه "هستيريا انتحارية"، محذرة من أعمال عسكرية محتملة ضد عمل ستعتبره كوريا الشمالية استفزازيا.

وقالت "إنه في حال الحكم وفقا لمعاييرنا بأنهم انتهكوا سيادة كوريا الشمالية وارتكبوا عملاً يعادل إعلان الحرب، فإن قواتنا المسلحة ستنفذ على الفور مهمتها وواجبها المنصوص عليهما في دستور كوريا الشمالية".