وزير الدفاع الألماني يزور تدريبات عسكرية في ألاسكا قبل قمة الناتو

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى ألاسكا لزيارة جنود ألمان قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووصل الوزير إلى فيربانكس أمس الأحد (التوقيت المحلي)، حيث يعتزم الاطلاع على التقدم المحرز في مناورة "أركيتيك دفيندر 2024"، التي يتدرب فيها طيارون مقاتلون من عدة دول على عمليات حربية جوية وفقا لمعايير الناتو بالتعاون مع الولايات المتحدة وتحت قيادة ألمانية.

وتدور المناورة حول هجوم مفترض على الحلف وحالة التحالف (المادة 5)، حيث يتشارك الحلف في صد هجوم تتعرض له واحدة أو أكثر من الدول الحلفاء.

وبدأت القوات الجوية الألمانية في منتصف يونيو الماضي مجمع تدريبات واسع النطاق بعنوان "سماء المحيط الهادئ 24" لنقل طائرات إلى أماكن أبعد من أوروبا.

وتبدأ قمة الناتو باحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف الدفاعي غدا الثلاثاء في واشنطن.