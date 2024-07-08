 وثيقة أمنية إسرائيلية: حماس لا تزال نشطة وقوية بجميع أنحاء غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وثيقة أمنية إسرائيلية: حماس لا تزال نشطة وقوية بجميع أنحاء غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 9:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 9:56 ص

كشفت وثيقة أمنية أعدتها المؤسسة العسكرية في إسرائيل أن حركة حماس لا تزال نشطة وقوية في جميع أنحاء قطاع غزة، وهي في مرحلة حيث يمكنها إعادة تأهيل وبناء نفسها.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الوثيقة تنص على أنه في الأماكن التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، تعود حماس وتنجح في استعادة قدراتها، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

كما تناولت الوثيقة بالتفصيل قدرات حماس من حيث نجاحها في تعيين قادة سرايا وكتائب بدلاً من الذين تم اغتيالهم.

وأوضحت الوثيقة أيضًا أنه على الرغم من أشهر القتال الطويلة والانخفاض الكبير في عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، لا تزال حماس تمتلك مئات الصواريخ وقادرة على إطلاقها بما في ذلك من شمال القطاع.

وقالت الوثيقة الأمنية، إن وقف الحرب في غزة في هذه المرحلة سيسمح لحماس بإعادة بناء نفسها مدنيا وعسكريا يمكنها من تشكيل خطر كبير على الجيش في المستقبل.

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