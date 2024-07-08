الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف اختبار إجادة اللغة اليابانية 2024

ذكرت مؤسسة اليابان بالقاهرة، أن اختبار إجادة اللغة اليابانية JLPT عقد للمرة الأولى لهذا العام في 7 يوليو الجاري خارج نطاق القاهرة، بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ببرج العرب، كهيئة مضيفة للاختبار، بحضور نحو 100 ممتحن.

وبهذه المناسبة، أقيم احتفال بحرم الجامعة في نفس اليوم، بحضور مدير مؤسسة اليابان بالقاهرة، أيومي هاشيموتو، ورئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، الدكتور عمرو عدلي.

وأوضحت مؤسسة اليابان بالقاهرة، في بيان اليوم الاثنين، أن اختبار إجادة اللغة اليابانية (JLPT) هو اختبار دولي ورقي تنظمه مؤسسة اليابان، يركز على القواعد النحوية والمفردات ومهارات القراءة والاستماع، ويعقد مرتين في العام، في أول يوم أحد من شهر يوليو وشهر ديسمبر.

وأشارت إلى أن اختبار JLPT يعد وسيلة مضمونة لقياس قدرات اللغة ومنح شهادة لمتحدثي اللغة اليابانية كلغة ثانية، ويتم استخدامه كمقياس في التوظيف والمنح الدراسية.

وتنظم لجنة إدارة اختبار إجادة اللغة اليابانية اختبار JLPT في مصر، ويتم عقد الاختبار في القاهرة منذ عام 1998. وفي عام 2023، تم عقد الاختبار في 92 دولة ومنطقة وخضع له مليون و265 ألفا و435 ممتحنا.



