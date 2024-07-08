دورتموند يدعم صفوفه بمدافع منتخب ألمانيا فالديمار أنطون

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع الألماني الدولي فالديمار أنطون من صفوف شتوتجارت وصيف بطل البوندسليجا.

ووقع أنطون لاعب قلب الدفاع عقدا يمتد لأربعة أعوام حتى صيف عام 2028 مع دورتموند وصيف بطل النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا .

وقال أنطون /27 عاما/ في بيان صادر عن دورتموند "الجميع في دورتموند أعطوني الشعور منذ البداية بأنهم يريدون حقا التعاقد معي وأن بمقدوري أن ألعب دورا مهما، أنا أهل لهذه الثقة".

ويعتبر أنطون خليفة لماتس هوميلز، حيث تميز بالصلابة في دفاع شتوتجارت وساهم في حصول الفريق على المركز الثاني بالبوندسليجا خلف البطل باير ليفركوزن، بعد 12 شهرا من النجاة من شبح الهبوط.

وكان عقد أنطون مع شتوتجارت يمتد حتى 2027 لكن عقده تضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل دفع 22 مليون و500 ألف يورو (24 مليون و400 ألف دولار).

ويمتلك القناص الغيني سيرهو جيراسي أيضا شرطا جزائيا مشابها في عقده مع شتوتجارت، وسط تكهنات بشأن اقترابه من الانتقال لدورتموند.