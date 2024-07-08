لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة بالجامعة العربية تعقد اجتماعها الدوري

شهدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الدورة العادية (33) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتناقش الدورة التى تستمر أعمالها على مدى 5 أيام، كل الموضوعات الإدارية والمالية والتنظيمية والهيكلية الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة، وذلك قبل عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة.

وافتتح د. رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية في قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للجامعة، أعمال الدورة مرحباً بممثلي الدول الأعضاء ومدراء عامي المنظمات العربية المتخصصة، في مقر الأمانة العامة للجامعة، وتوجه بالتهنئة لرئيس اللجنة ومقررها لتجديد الثقة بهما، كما نقل خلال كلمته تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، ود. علي المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، للمجتمعين وتمنياتهما لهم بالنجاح في الخروج بالنتائج المرجوة.

وأكد دور هذه المنظمات والمؤسسات والاختصاصات التي تباشرها باعتبارها بيوت الخبرة والأذرع الفنية للعمل العربي المشترك، والتي تتجه إليها الأنظار كُلّما أُثير الحديث عن خطط وإستراتيجيات تطوير القطاعات المتخصصة بالدول العربية الأعضاء.

كما ذكّر بأهمية النظر في الآليات والخطوات العملية والمقترحات التي من شأنها تعزيز التكامل العربي في المجالات ذات الصلة باختصاص كل منظمة، خاصة بعدما أصبحت الحاجة ماسة مؤخراً إلى تطوير أداء هذه المنظمات والمؤسسات وتفعيل دورها بما يتماشى مع التحديات التكنولوجية والمتغيرات على الساحتين العربية والدولية.

يُذكر أن للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، كانت قد أُنشئت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقراراته الخاصة بالهيكلة، لاسيما القرار رقم 1056، الصادر عن دورته غير العادية بتاريخ 1988/7/6، والذي نص على: "التأكيد على دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره المرجعية القومية في تخطيط وتنسيق عمل المنظمات"، وتتشكل عضويتها من الدول العربية (ممثلين من وزارات المال والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة).

وتجتمع اللجنة سنوياً لمناقشة تقارير هيئات الرقابة المالية وتقارير رؤساء وحدات الرقابة الداخلية للمنظمات العربية المتخصصة، وتقارير الحسابات الختامية والمُراجع القانوني الخارجي والتقارير الدورية لكل من: جدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي، كما تناقش هذه اللجنة كل عامين الخطط والموازنات للمنظمات العربية المتخصصة.