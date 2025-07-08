وفاة المذيعة أمل صبري إثر أزمة صحية

خيمت حالة من الحزن على أجواء القناة الثالثة بالتليفزيون المصري، وذلك بعد إعلان خبر وفاة الإعلامية أمل صبري، والتي رحلت صباح اليوم الثلاثاء، بعد أزمة صحية.

وأمل منير صبري هي إحدى مذيعات الجيل الثاني بالقناة الثالثة في عصرها الذهبي، والتي قدمت خلال مشوارها المهني الممتد لأكثر من ٣٥ سنة، العديد من البرامج الجماهيرية، ولعل من أشهرها برنامج أيامنا الحلوة.

كان الدكتور أشرف صبري قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، نبأ وفاة شقيقته الدكتور أمل صبري بعد تعرضها لأزمة صحية في الجهاز التنفسي.

وقال في منشوره: "قدر الله وما شاء فعل، أختي أمل صبري المذيعة في التلفزيون في ذمة الله، توفيت نتيجة توقف تام في وظائف الرئة ادعوا لها بالرحمة".