 وزير المالية: نتعهد بالاستقرار التام في السياسة الضريبية - بوابة الشروق
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وزير المالية: نتعهد بالاستقرار التام في السياسة الضريبية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:22 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:22 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه ليس هناك أي تغيير في الفلسفة الضريبية الحالية أو السعر الضريبي.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء: "نتعهد بالاستقرار التام للسياسة الضريبة، وهدفنا حل المشكلات وتيسير الإجراءات من أجل تحسين بيئة الأعمال في مصر".

ولفت إلى عمل الدولة حاليًا على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسهيل بيئة العمل، معقبًا: "أي واحد داخل مجتمع بيسأل تكلفة الإنتاج من ضرائب وتأمينات قد إيه عشان يحطها في تكلفة المنتج، فهو عايز يحسب حساباته، وإحنا هدفنا إنه يبقى فيه تنمية يعني إنتاج وفرص عمل وعاوزين نفضل جاذبين للاستثمارات".

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