 وزيرة التخطيط: انخفاض التضخم لـ7.8% وانخفاض البطالة لـ7.5% - بوابة الشروق
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وزيرة التخطيط: انخفاض التضخم لـ7.8% وانخفاض البطالة لـ7.5%

رانيا ربيع
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 3:52 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 3:52 م

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عدداً من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

وأوضحت الوزيرة أن التضخم انخفض إلى 7,8 %، مقابل 8,9% خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، لافتة إلى أن هذا مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايداً في الإنتاج، وضبطاً للأسواق، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت إلى أن البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام الميلادي لتصل إلى 7,5% مقارنة بـ8,1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

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