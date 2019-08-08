اشتراكية ألمانية بارزة تشيد بطريقة تعامل ميركل مع نوبات الارتجاف

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أشادت نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني والقائمة بأعماله، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تعاملها مع نوبات الارتجاف التي أصابتها.

وقالت مالو دراير التي تشغل أيضا منصب رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس: "يجب على الجمهور تحمل واقع أن الساسة ليسوا مثاليين دائما. ولكن يمكن للجمهور توقع أنها (ميركل) ستقوم بوظيفتها بشكل جيد".

وأضافت أنه لهذا السبب صار الموضوع منتهيا، عندما صرحت ميركل بأنها يمكنها القيام بمهام منصبها بنسبة 100%.

يشار إلى أن دراير تعاني من التصلب المتعدد، وقالت الاشتراكية الألمانية البارزة: ينسى الأشخاص هنا دائما أنني أعاني من مرض مزمن.

وعندما استخدم السكوتر الكهربائي (الخاص بحالتي) يناديني الناس أحيانا في الشارع "أتمنى لكي الشفاء"، ويكون لديهم انطباع أنني تعرضت لحادث تزلج أو شيء من هذا القبيل، ويعد ذلك إشارة جيدة. المجتمع صار أكثر انفتاحا.