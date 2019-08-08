مصدر: الطب الشرعي مستمر في تحاليل أشلاء ضحايا انفجار محيط معهد الأورام

في إطار متابعة تقارير الصفة التشريحية لضحايا حادث التفجير الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام مساء الأحد الماضي، قال مصدر مطلع بمصلحة الطب الشرعي إن تحاليل الـ DNA الخاصة بالأشلاء التي تم العثور عليها فى موقع حادث التفجير الذي وقع أمام معهد الأورام لم تظهر نتيجتها حتى الآن.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر أسمه - أن الأشلاء التي عثر عليها متناثرة وتخص أكثر من جثمان، موضحاً أن ما ورد للمصلحة عبارة عن أجزاء من أطراف آدمية و قطع من اللحم والجلد، الأمر الذي يستدعي وقت كافي للعمل على فحصها لمعرفة هويتها.

كانت مصلحة الطب الشرعى قد انتهت من تشريح وسحب عينات الحامض النووى لـ22 جثمانا من ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام مساء الأحد الماضي، وتسليمهم لذويهم بعد إذن النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وقال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إن الجثامين التي سُلمت هي التي تطابقت تحليلات الحامض النووي الخاصة بها مع ذويهم، بالإضافة إلى الجثامين التي وصلت المشرحة واضحة المعالم.

وأضاف المصدر أن التشريح الذي قام به فريق من الأطباء الشرعيين أثبت سبب وفاة ضحايا الحادث نتيجة تهتك في المخ والرئتين وبعض الأجزاء المتفرقة من الجسد نتيجة شدة الانفجار وتطاير بعد الشظايا، بالإضافة إلى وفاة البعض نتيجة الحروق جراء اشتعال النيران.

وكانت مصلحة الطب الشرعي بمشرحة زينهم تسلمت 10 جثامين من مستشفى القصر العيني، و12 جثمانا من مستشفى معهد ناصر.