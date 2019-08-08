اعتقال انتحارية في جنوب شرق تركيا

ذكرت السلطات التركية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت انتحارية مشتبه بها في مدينة سانليورفا بجنوب شرق البلاد، قبل أن تتمكن من تفجير مواد متفجرة كانت بحوزتها في شارع رئيسي.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بأن الشرطة تمكنت من تفكيك القنبلة بأمان، مضيفة أن المرأة أصيبت في البداية بحالة من الذعر، وحاولت الهرب بعد أن أدركت أنها يتم تعقبها.

وأضاف التقرير أن المرأة - التي لم تعرف جنسيتها أو اسمها على الفور - اعتقلت في ميدان الهاشمية بوسط المدينة وهي تحمل قنبلة في كيس بلاستيك.

وأُعيد فتح الشارع بعد أن غادرت وحدة تفكيك القنابل المنطقة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود مع سوريا.

وكانت تركيا تعرضت لسلسلة من الهجمات بالقنابل خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، والتي ألقي باللوم فيها على حزب العمال الكردستاني المحظور، وتنظيم داعش.