العراق: اعتقال المسئول عن هروب 15 سجينا من مركز شرطة شرق بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، اليوم الخميس، عن اعتقال المسئول الرئيسي وراء هروب 15 سجينا من مركز شرطة القناة الواقع شرقي العاصمة بغداد.

وقال معن ـ في بيان أودته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم ـ "إنه من خلال المتابعة الميدانية وجمع المعلومات، تمكنت قوة مشتركة من مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات الشرطة من إلقاء القبض على أحد الفارين من مركز شرطة القناة ببغداد"، مبينا أن المتهم قام بإطلاق النار على قوات الشرطة ومقاومتها عند إلقاء القبض عليه داخل أحدى المنازل شرقي العاصمة.

وأضاف أن المتهم يعد العقل المدبر لعملية هروب السجناء من مركز سجن القناة، كما أنه يعد أخطر المتهمين في قضايا المخدرات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم الهارب بعد إلقاء القبض عليه.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قد أعلن، في وقت سابق، تشديد الإجراءات الأمنية داخل جميع السجون ومراكز التحقيق في البلاد، وذلك عقب هروب 15 موقوفا يوم السبت الماضي من سجن القناة الواقع شرقي العاصمة بغداد.

وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمرا بإقالة 3 مسؤولين هم: (قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ)، وذلك على خلفية هروب الموقوفين من مركز للشرطة في العاصمة بغداد.