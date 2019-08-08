تعيين الألماني توماس دول مدربا لأبويل نيقوسيا القبرصي

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أعلن فريق أبويل نيقوسيا القبرصي اليوم الخميس تعيين الألماني توماس دول مدربا له.

وتوصلت إدارة أبويل نيقوسيا لاتفاق مع دول صاحب الـ53 عامًا على تدريب الفريق حتى مايو عام 2021.

وكان دول مدربا لفريق هانوفر منذ يناير الماضي، حتى هبوطه لدوري الدرجة الثانية الألماني في نهاية الموسم الماضي.

وسبق لدول أن تولى تدريب فريقي هامبورج وبوروسيا دورتموند الألمانيين وجينشلربيرليجي التركي والهلال السعودي وفرينسفاروش المجري، الذي قضى معه خمسة أعوام ما بين عامي 2013 و2018.

وكان أبويل قد انفصل عن مدربه باولو تراميزاني، عقب خسارة الفريق 1 / 2 أمام ضيفه كارباكا آجدام الآذاري أول أمس الثلاثاء في الدور التمهيدي الثالث لبطولة دوري أبطال أوروبا.