قتيلان و15 جريحا في انفجار بقاعدة عسكرية بروسيا

قُتل شخصان وأصيب 15 آخرون على الأقل، اليوم الخميس، جراء انفجار هز أحد القواعد العسكرية في شمال روسيا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.