قتيلان و15 جريحا في انفجار بقاعدة عسكرية بروسيا

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قُتل شخصان وأصيب 15 آخرون على الأقل، اليوم الخميس، جراء انفجار هز أحد القواعد العسكرية في شمال روسيا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.