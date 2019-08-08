 قتيلان و15 جريحا في انفجار بقاعدة عسكرية بروسيا - بوابة الشروق
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قتيلان و15 جريحا في انفجار بقاعدة عسكرية بروسيا

نور شوان
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:52 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:52 م

قُتل شخصان وأصيب 15 آخرون على الأقل، اليوم الخميس، جراء انفجار هز أحد القواعد العسكرية في شمال روسيا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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