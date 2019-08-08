بكين قلقة بشأن مقترح فلبيني يخص الصينيين العاملين في مجال المقامرة على الإنترنت

أعربت بكين عن مخاوفها بشأن خطة مقترحة من جانب هيئة تابعة للحكومة الفلبينية، لحصر الصينيين العاملين في مجال المقامرة على الانترنت، على مجتمعات "قائمة بذاتها"، وذلك للحد من تفاعلهم مع الفلبينيين.

وقالت السفارة الصينية في مانيلا في بيان لها، اليوم الخميس، إن الاقتراح "قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق القانونية الاساسية للمواطنين الصينيين المعنيين".

وحثت السفارة الحكومة الفلبينية "بشدة" على "حماية حقوق المواطنين الصينيين المشروعة ومصالحهم، بفعالية".

ويأتي مقترح المؤسسة الفلبينية للتسلية والالعاب، في ظل وجود شكاوى بشأن السلوك المنفلت للمواطنين الصينيين العاملين في شركات الألعاب عبر الإنترنت والكازينوهات.

ويقبل المواطنون الصينيون في الغالب على صناعة المقامرة عبر الإنترنت في الفلبين ، نظرا لحظرها في الصين.

ويقوم القائمون على هذه الصناعة في الفلبين بتوظيف عمال صينيين على علم باللغة والفروق الثقافية في السوق. ويتم توظيفهم إما كتجار في الألعاب الإلكترونية أو كوكلاء في مراكز الاتصال.