 عمدة دايتون الأمريكية تطالب بتشريع بشأن حيازة السلاح بعد حادث إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة دايتون الأمريكية تطالب بتشريع بشأن حيازة السلاح بعد حادث إطلاق النار

هجوم أوهايو
هجوم أوهايو
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 1:24 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 1:24 ص

طالبت عمدة مدينة دايتون بولاية أوهايو، الأربعاء، بوضع تشريع بشأن حيازة الاسلحة يتفق مع الحس العام للحد من العنف المسلح.

وجاءت تصريحات نان ويلي في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المدينة التي شهدت مؤخرًا حادث إطلاق نار استهدف العديد من الاشخاص .

وأضافت ويلي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعها الذي استمر لفترة قصيرة للغاية مع الرئيس ترامب "لا أعلم ما إذا كان الرئيس سيتخذ إجراءات بهذا الشأن، آمل في ذلك".

وأبلغت ويلي الرئيس ترامب خلال الاجتماع:" سيدي الرئيس، مدينة دايتون وشعب دايتون يتطلعون حقًا إلى رؤية بعض الإجراءات".

ولم تتراجع العمدة الديمقراطية عن آرائها حول الرئيس بشكل عام، قائلة إنه من الأفضل أنه لا يذهب إلى المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

وتابعت ويلي قائلة إن "حديث الرئيس يمكن أن يتسبب في حدوث انقسام كبير، وهذا آخر شيء نحتاجه"، مشيرة إلى الغضب والانفعال الشديدين اللذين يسودان المدينة.

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