النقابات الألماني يعلن دعمه اتحاد «جُمع من أجل المستقبل»

أعلن اتحاد النقابات الألماني دعمه اتحاد "جُمع من أجل المستقبل"، حيث قالت متحدثة باسم راينر هوفمان، رئيس اتحاد النقابات، في تصريح لمجموعة صحف RND، اليوم الخميس إن الاتحاد "يرى ضرورة أن يزيد صناع القرار السياسي من سرعتهم من أجل المناخ".

وقالت المتحدثة إن هناك محادثات بالفعل في كثير من المناطق بين مجموعات من "جمع من أجل المستقبل" و ممثلين عن الاتحاد.

وأكدت المتحدثة عزم الطرفين توسيع نطاق هذه المحادثات، وقالت: "إن من يتظاهر بوسائل ديمقراطية من أجل تحقيق أهدافه السياسية ومن أجل حماية المناخ، يستحق الاحترام ويحظى بدعمنا".

وتعتزم حركة "جمع من أجل المستقبل" تنظيم مظاهرات واسعة في 20 سبتمبر، ولكن الاتحاد لن يدعو للإضراب في هذا اليوم، حيث إن القانون الألماني يحظر الإضرابات السياسية، "لذلك فينبغي على العاملين والعاملات الذين يتضامنون مع جمع من أجل المستقبل ويريدون المشاركة في المظاهرات احترام قانون العمل بهذا الشأن والاستئذان من أرباب العمل عند الرغبة في المشاركة".