أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، عن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها فى 11 أكتوبر المقبل، بعد غلق باب التنازلات مؤخرا، حيث وصل عدد المرشحين على مقعد النقيب العام للأطباء 16 مرشحا.

وجاءت نتائج الكشوف النهائية كالتالي:

على مستوى النقيب العام يتنافس 16 مرشحا.

على مستوى النقابة العامة أكثر من 15 سنة يتنافس 35 مرشحا.

على مستوى النقابة العامة أقل من 15 سنة يتنافس 14 مرشحا.

على مستوى منطقة القاهرة أكثر من 15 سنة يتنافس 9 مرشحين.

على مستوى وسط الدلتا أقل من 15 سنة يتنافس 3 مرشحين.

على مستوى غرب الدلتا أقل من 15 سنة يتنافس 4 مرشحين.

على مستوى منطقة شمال الصعيد أكثر من 15 سنة يتنافس 5 مرشحين.

على مستوى منطقة جنوب الصعيد أقل من 15 سنة يتنافس 3 مرشحين.

وقال أمين الصندوق بنقابة الأطباء، وعضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، محمد عبد الحميد، إن اللجنة حصرت الأسماء النهائية للمرشحين فى الانتخابات على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، بعد حذف المتقدمين بطلبات للتنازل عن الترشح.

وأضاف عبد الحميد لـ"الشروق"، أن انتخابات النقابة ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، حيث تتواصل النقابة مع مجلس الدولة والنيابة الإدارية للإشراف على الانتخابات، لمزيدا من تحقيق الشفافية، قائلا: "سيتم توفير مستشار لكل لجنة فرعية على الأقل، ويزيد إلى أكثر من ذلك فى اللجان الكبيرة مثل القاهرة".

وأشار إلى أن عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات ستكون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث تمنحها النقابة تصاريح لمتابعة الانتخابات.

يُذكر أنه تنازل عن الترشح على مقعد النقيب العام مؤخرا 6 مرشحين هم: (منى مينا، إبراهيم الزيات، إيهاب الطاهر، أيمن سالم، وهاني همام).

وعلى مقاعد فوق السن تنازل 12 مرشحا، بينما تنازل 15 مرشحا على مقاعد مستوى تحت السن، و7 مرشحين على مقاعد مستوى قطاع القاهرة، و3 مرشحين على مقاعد مستوى وسط الدلتا، و4 مرشحين على مستوى شرق الدلتا، و7 مرشحين على مستوى شمال الصعيد، ومرشح واحد فقط على مستوى جنوب الصعيد.

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