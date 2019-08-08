رايان إير تستعد لنتيجة تصويت على دخول طيارين بريطانيين إضراب

تنتظر شركة رايان إير هولدينجز، نتائج تصويت طياريها في المملكة المتحدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء حول دخول إضراب، مما يزيد من احتمال نشوء صراع عمالي في هذه الصناعة خلال موسم السفر الصيفي المزدحم.

وصوت أكثر من 600 طيار ومساعد طيار على دعوات النقابة لتنفيذ إضراب في رايان إير بعد فشل الشركة الأيرلندية في اقتراح شروط جديدة للأجور، وفقا لجمعية الطيارين البريطانيين، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وستستأنف الخطوط الجوية البريطانية محادثاتها غدا الخميس مع شركة بالبا بشأن أجور آلاف الطيارين. وانتهت المفاوضات في خدمة الاستشارات والمصالحة والتحكيم التي تدعمها الدولة الأسبوع الماضي بموافقة النقابة على عدم تحديد مواعيد الإضراب.

وقدمت إدارة مطار هيثرو بلندن، أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، عرض أجور في اللحظة الأخيرة أمس الأول الاثنين لتفادي إضراب ما يصل إلى 4000 موظف أرضي.

وقال براين ستراتون، الأمين العام لشركة بالبا، حول نزاع شركة الخطوط الجوية البريطانية: "لا نريد نزاعا في الصيف، ولكن لم نكن نحن من توقف عن التفاوض"، مضيفًا أن قرار عدم تحديد مواعيد الإضراب يهدف إلى تجنب تصعيد المواجهة.