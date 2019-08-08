وزارة التعليم العالي تفتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين للمرحلتين الأولى والثانية

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، فتح مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية الناجحين في الثانوية العامة؛ لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى الثلاثاء 20 أغسطس الجاري، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

وتتضمن الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي، أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

كما تتضمن القواعد استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب، على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وبالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.