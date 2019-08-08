 الشرطة الإسبانية تلزم رجلا بجلب ثلاجة بنفسه ألقاها من أعلى منحدر صخري - بوابة الشروق
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الشرطة الإسبانية تلزم رجلا بجلب ثلاجة بنفسه ألقاها من أعلى منحدر صخري

المصدر: بي بي سي
المصدر: بي بي سي

نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 4:20 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 4:20 ص

ألزمت الشرطة الإسبانية رجلا في مدينة ألميريا بأن يجلب ثلاجة كهربائية كان قد ألقى بها من أعلى جرف.

ونشر الحرس المدني الإسباني في المدينة مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر رجلا لم تحدد هويته وهو يستعيد بنفسه الثلاجة الكهربائية التي كان قد تخلص منها في وقت سابق، إلى أعلى الجرف مرة ثانية.

كما غُرم الرجل 45 ألف يورو علاوة على إلزامه بالتخلص من هذا الجهاز المنزلي بطريقة ملائمة.

وكان أحد أصدقاء الرجل قد نشر فيديو لتلك الثلاجة الكهربائية وهي تلقى من أعلى الجرف، مع صوت شخص في الخلفية يسخر من فكرة إعادة التدوير، أثناء إلقائها من أعلى الجرف.

وسمع صوت شخص يقول: "سوف نعيد تدويرها"، أثناء سقوط الثلاجة.

وتساءل الصوت: "تُرى كم عدد اللفات والانعطافات التي ستمر بها تلك الثلاجة؟"

كما يحقق الحرس المدني الإسباني مع الشركة التي يعمل بها الرجل الذي ألقى هذا الجهاز المنزلي من أعلى الجرف.

ونشرت السلطات الإسبانية في وقت سابق فيديو لرجل يلقي بغسالة ملابس من أعلى أحد المرتفعات، مؤكدة أن تحقيقا يجري بشأن هذا الحدث أيضا.

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